مطربة: "اللبس المحتشم مبيأكلش عيش"

02 مايو 2018 - 08:56 ص

قالت ميادة البحراوي، مطربة أفراح شعبية، إن الأفراح الشعبية الآن أصبحت مختلفة كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت "البحراوي" خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن "المعازيم يريدون الآن من الراقصة أو المطربة عدم ارتداء ملابس محتشمة".

وتابعت "البحراوي" قائلة: "أنا أما لبست محتشم قعدت في البيت، قالولي أنتي أتحجبتي، وطبعًا أنا عاوزة أكل عيش، فلبست اللبس اللي الناس بتلبسه في إسكندرية والحتت دي".

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