غليان بجامعة دمنهور لقيام أستاذ بسب الشعراوي في كتابه

02 مايو 2018 - 08:59 ص

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - عن وجود حالة من الغليان في جامعة دمنهور بسبب قيام أستاذ جامعي يُدعى أحمد رشوان بإصدار كتاب يُدرس للطلبة شمل إهانات وسباب قاسي للشيخ محمد متولي الشعراوي .



وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" إن ما أورده الأستاذ الجامعي في كتابه استفز الطلاب بشدة .. مضيفًا: "لا بأس لأي باحث أن ينتقد الشيخ الشعراوي لكن المشكلة هنا في استخدام لغة الشتائم وهو ما استفز الطلبة والأساتذة .. وهناك تحقيق داخل الجامعة يتعلق بتلك القضية" .



وأضاف: "الناس استفزهم أن الشعراوي يقال عليه أنه من (أكبر دجالين في العصر الحديث ) .. وهذا الكلام به قسوة وعنف لفظي وإهانة استدعت مشاهد الغضب".



وقال الدكتور عبيد صالح - رئيس جامعة دمنهور - تعليقا على الواقعة : "لن نسمح بأي إساءة أو إهانة .. نحن ندين ونستنكر ما حدث من عضو التدريس وتم تحويله على الفور للتحقيق القانوني .. وتم إيقافه عن العمل وسحب الكتاب من الطلبة وتغيير محتواه من قبل القسم .. نحن لن نسمح بأي إساءة لرموز الأزهر الشريف ".



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