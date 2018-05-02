"أديب" لـ"سيدة التاكسي": "انتي ست الهوانم"

02 مايو 2018 - 09:01 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" أمس الثلاثاء، والذي ظهرت فيه سيدة تضرب سائق تاكسي لأنه حاول التحرش بها.

وقال "أديب" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "شعرت في الفيديو أن مصر بلد حلو وجميل، وحسيت أن البلد أتغيرت، وأن المرأة المصرية اتغيرت".

وأضاف "أديب"، قائلاً: "الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي ست الهوانم وست الستات، المرأة المصرية بقى صوتها عالي، هو ده الصح محدش يتم التحرش بيه ويسكت، لأن السكوت هو ده اللي بيزود التحرش".

شاهد الفيديو..