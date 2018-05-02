تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 مايو.

وسجل متوسط سعر الصرف  17.58 جنيه، وفي البنك الأهلي 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، البنك التجاري 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، البنك العربي الإفريقي فسجل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه، وبنك الإسكندرية سجل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي اليوناني 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، بنك البركة 17.66 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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