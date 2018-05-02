جودة يهاجم المصريين بالخارج

02 مايو 2018 - 09:09 ص

هاجم سليمان جودة، الكاتب الصحفى، المصريين المقيمين فى الخارج والذى اعتبرهم هاربين من سوء الخدمات العلمية والتعليمية فى مصر للحصول على فرص عملية وخدمات أفضل على الرغم من أنهم حصلوا على شهاداتهم الجامعية والتى أصبحوا فى جدول النابغين بسببها.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "الوزيرة تملك الإجابة"، أن الدولة المصرية سيقوم ببنائها وتنميتها العقول المقيمة وليس الهاربين المهاجرين، مرددًا: "الحكومة تنفق الكثير من المال على تعليم الجميع، ليخرج من بينهم في آخر المطاف مائة أو مائتان من أصحاب العقول المضيئة، التي تستطيع نقل بلدها من موقع بين الأمم إلى موقع آخر تماماً!.. فإذا تسرب هؤلاء المائة أو المائتان من بين يديك، فإن الإنفاق على التعليم يظل كله بلا عائد".

وتابع قائلاً: "ولا تزال الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة هى الأقدر على أن تعرف بحكم مسئوليتها عن ملف الهجرة فى الحكومة حقيقة الأسباب التى تدعو شابًا مصريًا إلى مغادرة بلده، بعد أن يكون قد تلقى تعليمًا فيه، وبعد أن يكون قد أظهر علامات على التفوق والنبوغ، إن وزارتها تنظم، هذه الأيام، أسبوع «العودة للجذور» عن اليونانيين وغيرهم ممن عاشوا فى الإسكندرية زمان.. وهذا شىء جيد.. ولكنها مدعوة إلى تنظيم أسبوع من النوع نفسه للمصريين المتفوقين، الذين كانوا بيننا، ثم غادروا وعاشوا فى الخارج ولا يزالون، لعلنا نعرف منهم لماذا وكيف؟!.