» بالفيديو.. وزير النقل: "كل القطارات هتبقى VIP "

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قطار الغلابة

علق المهندس هشام عرفات، وزير النقل، على وصف بعض القطارات بأنها "قطر الغلابة"، قائلا: "الكلمة دي بتزعلني، كما كلمة " " VIP بتزعلني برضو ".

وأضاف "عرفات"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل: "إن شاء الله 2022، هيبقى كله VIP وده وعد.

وتابع وزير النقل قائلا ، :" إن شاء الله مفيش حاجة عندنا هتكون اسمها قطر الغلابة"، لافتا إلى أن هذه التقسيمة عنصرية.

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