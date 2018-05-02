» بالفيديو.. وزير النقل: "كل القطارات هتبقى VIP "

إيمان هاني
علق المهندس هشام عرفات، وزير النقل، على وصف بعض القطارات بأنها "قطر الغلابة"، قائلا: "الكلمة دي بتزعلني، كما كلمة " " VIP بتزعلني برضو ".
وأضاف "عرفات"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل: "إن شاء الله 2022، هيبقى كله VIP وده وعد.
وتابع وزير النقل قائلا ، :" إن شاء الله مفيش حاجة عندنا هتكون اسمها قطر الغلابة"، لافتا إلى أن هذه التقسيمة عنصرية.
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