مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

02 مايو 2018 - 09:13 ص

أكد فيصل ندا، الكاتب والسيناريست، انضمامه لجماعة الإخوان قبل أن يهوى التمثيل، قائلا : "شنطتي اتسرقت، فلقيت جماعة تعاطفوا معايا ولموا لي فلوس وجابولي الكتب، فطبعا انجذبت إليهم".

وأضاف "ندا" في لقاء مع قناة" دي إم سي" الفضائية، بأن تلك الواقعة كانت بعد عام 1954، وكان يذهب معهم المقطم للتدريب على السلاح، وكان مؤمنا بالمرشد جدا، حتى رآه يعاكس فتاة في السيدة زينب، فشعر أنهم كذابون.

وتابع الكاتب والسيناريست، أنه كان يترك لهم المسرح الخاص به لكي يعرضوا آرائهم، وكان يرفض طلبات أمن الدولة بمنع ذلك، موضحا أنهم كانوا يعرضون مسرحيات كلها رجال، ولا يحضرها أحد، وبعد ثورة 30 يونيو قاموا بإحراق مسرحه.

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