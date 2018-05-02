"ائتلاف مصر فوق الجميع" يطالب بتقنين الراقصات

02 مايو 2018 - 09:15 ص

طالب محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، بتشريع قانون لتقنين أوضاع "الجمعيات"، والأفراح الشعبية، والراقصات اللاتي يرقصن فيها.

وأضاف "عطية" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن بعض هذه الأفراح قد يجمع صاحبها نحو نصف مليون جنيه، وبالتالي فيجب على الدولة تقنينها لكي تستفيد من هذه الأموال، كما فعلت مع مهنة "منادي السيارات"، المعروفة بـ"السايس".

من جانبه، رد الإبراشي، قائلاً إن هذه الأفراح قائمة على الانحرافات فكيف يتم تقنينها، ليرد "عطية"، أنه لو تم تقنينها سيُمنع الانحراف داخلها .