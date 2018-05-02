الإبراشي لضيفه: "أنت تتغذى على لحم الراقصات"

02 مايو 2018 - 09:18 ص

أحرج الإعلامي وائل الإبراشي، أحد ضيوفه على الهواء، وهو صاحب قناة على "اليوتيوب" للراقصات، قائلاً: "أنت بتدي حكم للناس يعني؟".

ومن جهته قال "سيد" صاحب القناة في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، إنه لا يضع عناوين ساخنة على مقاطع الفيديو، لأنه لا يبحث عن المال، فرد عليه مقدم البرنامج: "أمال بتدور على اية، بتدي حكم للناس يعني؟، بتوعظ؟، هتخليني أخبط دماغي في الحيط".

وأكد الإبراشي، أنه كلما كانت العناوين أكثر صراحة من الناحية الجنسية زادت أمواله، متابعًا: "هل أنت تتغذى على لحم الراقصات؟".

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