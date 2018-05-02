» الأرصاد تحذر من طقس اليوم

02 مايو 2018 - 09:19 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم 2 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، طقس شديد الحرارة، وإن ظل مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية و على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء وجنوب البلاد .

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل للعاصفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 36

وسط الدلتا 22 36

الإسكندرية 17 31

بلطيم 18 30

مطروح 16 28

السلوم 16 26

سيوة 20 35

بورسعيد 22 29

دمياط 20 28

العريش 18 36

رفح 18 35

الإسماعيلية 21 37

السويس 21 37

رأس سدر 26 34

نخل 20 37

نويبع 20 31

طابا 20 35

كاترين 11 25

الطور 22 36

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 24 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 20 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 22 38

الأقصر 23 42

أسوان 24 42

أبوسمبل 26 43

الوادي الجديد 22 39

شلاتين 24 34

أبو رماد 23 33

رأس حدربة 24 33

حلايب 25 33