"صلاح" يعود إلى روما مجددا

02 مايو 2018 - 09:20 ص

يلتقي في تمام التاسعة الا ربع مساء اليوم الأربعاء نادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نادي روما الايطالي في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ ليفربول فى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأكثر بعدما حقق فوزا عريضا على روما الإيطالي بنتيجة 5 – 2 فى مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي بملعب "آنفيلد"، وهو اللقاء الذى شهد تألق محمد صلاح الذى تمكن من تسجل "هدفين" وصناعة مثلهما.

ويعود محمد صلاح إلى أحضان ملعب "الأولمبيكو" للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ليفربول، وهو الملعب الذى كان شاهدا طوال الموسمين الماضيين على تألق الفرعون المصرى مع فريق العاصمة الإيطالية.

ومن المنتظر أن يحظى محمد صلاح باستقبال حافل من جانب جماهير روما التي ستملأ مدرجات ملعب "الأولمبيكو" في مباراة اليوم تقديرا لما قدمه اللاعب المصري مع "الذئاب" على مدار الموسمين الماضيين بجانب رفضه الاحتفال بالهدفين اللذين سجلهما في شباك روما بمباراة "الذهاب".

بالعودة إلى المباراة، يسعى نادي ليفربول لخطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في بداية رحلة إنقاذ موسمه بعد التعادل في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام وست بروميتش ألبيون وستوك سيتى صاحبي المركزين الـ 20 والـ19 في جدول الترتيب مما يهدد آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على مثلث الرعب الذى يضم محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو الذى تمكن من تسجيل 88 هدفاً فى جميع المسابقات فى قيادة الفريق لبلوغ نهائى دورى ابطال اوروبا للمرة الثامنة فى تاريخه والأول له منذ موسم 2006-2007 عندما خسر أمام ميلان.

ويخشى ليفربول الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن من انتفاضة روما الذي يسعى بقيادة مهاجمه البوسني دجيكو لتحقيق "ريمونتادا" جديدة، تقود الفريق لنهائى البطولة القارية للمرة الأولى منذ موسم 1983 – 1984 عندما خسر أمام ليفربول فى مشهد النهاية.