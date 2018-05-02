بالفيديو.. عمرو أديب: "بصراحة أنا خايف "

02 مايو 2018 - 09:22 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشروع قانون التجارب السريرية، قائلا :" إنه تم مناقشة مشروع القانون مرتين فقط في البرلمان.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، بأنه متوجس من تطبيق هذا القانون، ولا بد من وضع ضوابط تتعلق بالسن، لافتا إلى أن العقوبات الموجودة في القانون ليست قوية.

وأضاف أنه يخشى أن تأتي دول لتطبق تجاربها على المصريين مقابل مبلغ مالي، خاصة أن مصر بها نسبة فقر قد يستغل، بالإضافة إلى أنه يوجد دول ترفض إجراء تلك التجارب على مواطنيها :"متابعا :"بصراحة أنا خايف".

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