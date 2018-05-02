» تصميم جديد لطائرة المنتخب بسبب أزمة "صلاح"

02 مايو 2018 - 09:25 ص

يدرس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تصميم جديد لطائرة المنتخب الوطني قبل السفر إلى مونديال روسيا الذي يبدأ في 14 يونيو إلى 15 يوليو.

طلب مسئولو اتحاد الكرة من الشركة الراعية لسفر المنتخب بتغيير الصورة القديمة و التى أثارت الرأى العام بسبب صورة محمد صلاح وبعض لاعبى المنتخب بإستغلال صورتهم وهو ما يتنافى مع الحقوق التسويقية للاعبين.

يستعد منتخب مصر لمعسكر فى شهر مايو المقبل يتخلله ودية أمام الكويت يوم 25 ثم كولومبيا وبلجيكا يومى 1 و 6 يونيو.