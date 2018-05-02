» شاهد.. سؤال جريء لـ"سيد علي" للعمال في عيدهم

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هنأ الإعلامي سيد علي عمال مصر بمناسبة عيد العمال قائلا: "مصر تحتفل بعمالها، لازم نكون عارفين إن مصر بها 26 مليون عامل وعاملة، منهم 20 مليون عامل و6 ملايين عاملة.

وأضاف على خلال برنامجه "حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الناس بتحتفل بعيد العمال لأن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1882 تقريبا حدثت بها مظاهرات للعمال وكانوا يطالبوا خلالها بتحديد ساعات العمل والجيش الأمريكي وقتها تدخل وقتل المئات من العمال وحدث غضب شديد وإدانة للواقعة".

وتابع: "ومن وقتها تقرر أن يكون 1 مايو إجازة للعمال بمصر، لكن علينا أن نسأل العمال "بأي عيد عدت يا عيد".

و استكمل حديثه قائلا: "أحوال العمالة متفرحش أوي يعني، للأسف للأسف العامل في مصر عايز يحط إيده في جيبك وياخد بدون ما يعمل المطلوب منه صح".

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