تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

02 مايو 2018 - 09:28 ص

عقب الإعلامي سيد علي، علي ظهور القيادي الإخواني المنشق، كمال الهلباوي، علي قناة الشرق الإخوانية قائلا :" الهلباوي قالنا إنه رافض ما تفعله الجماعة و فجأة طالبنا بالمصالحة ، ثم ظهر بالشرق يدعم حركة 6 إبريل ".

و أضاف علي خلال برنامجه " حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " قائلا :" ظهور الهلباوي بقناة الشرق و ما يطالب به مؤخرا يخلينا نقول " يموت الأخواني و صوابعه بتلعب ".

و تابع :" دعوة الهلباوي للمصالحة و مطالبته بأن تتم تلك المصالحة بدون شروط ، تعتبر سفالة "

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