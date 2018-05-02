تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

إيمان هاني
عقب الإعلامي سيد علي، علي ظهور القيادي الإخواني المنشق، كمال الهلباوي، علي قناة الشرق الإخوانية قائلا :" الهلباوي قالنا إنه رافض ما تفعله الجماعة و فجأة طالبنا بالمصالحة ، ثم ظهر بالشرق يدعم حركة 6 إبريل ".
و أضاف علي خلال برنامجه " حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " قائلا :" ظهور الهلباوي بقناة الشرق و ما يطالب به مؤخرا يخلينا نقول " يموت الأخواني و صوابعه بتلعب ".
و تابع :" دعوة الهلباوي للمصالحة و مطالبته بأن تتم تلك المصالحة بدون شروط ، تعتبر سفالة "
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