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أمين يدعو لإذاعة المناقشات الجامعية على الهواء

الحياة السياسية

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أحمد زويل

الأوبرا

محمد أمين

العلوم

الدراسات العليا

دعا محمد أمين، الكاتب الصحفى، القنوات التليفزيونية إلى نقل وإذاعة المناقشات العلمية الثرية فى مختلف أقسام الدراسات العليا فى الجامعات المصرية وذلك على غرار الاهتمام ببث المباريات الرياضية، لأن ذلك الأمر يشجع الشباب فى الجامعات الى الرغبة فى البحث وطلب مزيد من التعليم لمواكبة العصر والعلوم الحديثة فى جميع المجالات.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مباراة فى كلية الإعلام"، أنه من المؤكد أن المناقشات الجامعية دائما ما تكون ثرية ومتنوعة جداً، والموضوعات مختلفة وهذا يرجع دائما إلى تشكيل هيئة التحكيم نفسها من الأساتذة والخبراء ولكل منهم إسهاماته الكبرى والعلمية.

ومضى الكاتب الصحفى مرددا: "مازلت أعتقد أن الفضل كله للدكتور أحمد زويل عالم نوبل فقد جعلنا نعرف يعنى إيه الفيمتوثانية وجعلنا نتكلم عن نوبل وكانت الجماهير تذهب إليه فى الأوبرا كأنه نجم شباك حتى يضيق المسرح بالجمهور نريد علماء وباحثين على شاكلة زويل ومجدى يعقوب ولا يعنى هذا أننى أقلل إطلاقاً من نجوم الكرة والفن.. لكننا نريد أن ندخل العالم الجديد بنجوم الفن والكرة والعلوم أيضًا".

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