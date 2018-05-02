» شاهد.. "الريال" يتجسس على "صلاح"

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بايرن ميونخ

يوسف الشريف

كشف الفنان يوسف الشريف عن محادثة بينه وبين أحد مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني خلال تواجد "الشريف لحضور مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني التي أقيمت ليلة الأمس.

وأوضح يوسف الشريف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "واحد مسئول في ريال مدريد انهارده أول ما عرف إني اعرف صلاح فضل ساعة يسألني عن نيته في الموسم اللي جاي وأنا عمال احلفله ميت يمين اني معرفش مفيش فايده....بس بجد كانت حاجة مشرفة".

وانهالت التعليقات علي تغريدة "الشريف" حيث علق ناشط قائلا: " والله كلنا نفس الحيره ما نعرف شنو يفكر ابو مكه ... رح يبقى لو ينتقل ...هو نفسه كتوم ما يحب يستبق الأمور وهذا الشي حلو منه بس هو فخر وين ما يروح".

وقال أخر: " اذا فاز صلاح مع ليفربول ببطولة دورى ابطال اوروبا او حتى الدورى الانجليزى سينتقل الى فريق اخر كبير ليحقق انجازات اخرى هو فى تحدى مستمر مع نفسه وطموحه ليس له حدود ربنا معاه ويوفقه ويدله دايما على الصالح له".

وغرد ناشط: " ليفربول فريق كبير وحقق معاه مالم يحققه أي ?عب ويكفي انه ا?ول افريقيآ واسيويآ يحقق هالانجازات ومايحتاج ينتقل لأي نادي آخر ليفربول أقوى هموم ف العالم وأقوى دفاع، الله يحفظ ص?ح ويحقق كل احلامه، صلاح صار حلم عربي كبير، والمستقبل أمامه".

يُذكر أن فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد، يضع ضم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي على رأس أولوياته في الموسم المقبل، خاصة مع تراجع مستوى جاريث بيل وكريم بنزيمة.
شاهد..



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