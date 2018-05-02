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مناقشة مشروعات تخرج طلاب الصحافة «بإعلام» بني سويف

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الوطن

الصحافة

جامعة بنى سويف

الأهرام

مشاريع تخرج

يستضيف قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف عددا من رموز الصحافة والكتاب الصحفيين المشاركين في تحكيم مشروعات التخرج للمستوى الرابع بالقسم بحضور الكتاب الصحفيين محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة "DMC"، مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، عصام كامل رئيس تحرير بوابة وجريدة "فيتو"، أمل فوزى رئيس تحرير مجلة "نصف الدنيا"، علاء العطار رئيس تحرير مجلة "الأهرام العربي" السابق ومدير تحرير جريدة الأهرام.

وقال الدكتور محمد زين عميد الكلية إن مشاركة هذه الكوكبة من الكتاب الصحفيين في تحكيم مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع قسم الصحافة بإعلام بنى سويف يأتي في إطار حرص سعي الكلية لاستقطاب المتميزين في الصحافة المصرية والاستفادة منهم على مستوى التطبيقات العملية لطلبة القسم ونقل خبراتهم للطلاب قبل بدء حياتهم العملية فى مجال العمل الصحفي.

وقال الدكتور عيسى عبد الباقي أستاذ الصحافة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن مشروعات التخرج شهدت منافسة قوية بين طلاب القسم وظهر ذلك فى التنوع في القضايا التي ناقشها الطلاب في مشاريعهم ومحاولتهم الجادة في البحث عما هو مفقود في الصحافة المصرية مشيرًا إلى أن مشاريع هذا العام تضمنت مجلات "على الهامش" و"بالطو أبيض" و"بانوراما" و"أوزون" أكدت الدكتورة نسرين حسام الدين المشرف على القسم إن طلاب قسم الصحافة دعموا مشروعات تخرجهم بتدشين مواقع إليكترونية لها تماشياً مع التيار الحديث في الصحافة، كما زاروا مواقع ميدانية لمختلف محافظات الصعيد بحثا عن قضاياهم التي ظلت لفترات طويلة مهمشة في الصحافة المصرية.

وتابعت: "عدد طلاب المستوى الرابعة بالقسم يبلغ 70 طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تشارك بمشروع تخرج".

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