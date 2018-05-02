عماد حسين: الإخوان صدروا أزمة صلاح إعلاميًا

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الحياة السياسية

عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق
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أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، ان جماعة الإخوان المسلمين استغلت أزمة لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى مع اتحاد الكرة المصرى فى الترويج لها من جديد على قنواتها التليفزيونية الخارجية .

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "منطق الفهلوة فى حقوق رعاية صلاح"، قائلا: "لا يوجد فارق كبير بين العقلية التى تعامل بها المسئولون مع هذه الأزمة، والعقلية التى تعامل بها المسئولون فى أزمة الأمطار والعواصف الأخيرة خصوصا فى التجمع الخامس".

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "علينا أن نسأل كيف لا يمكن استنساخ مثل هذه الأزمة فى مؤسسات أخرى فى الفترة المقبلة؟! وهل هناك أسرار أخرى لم نعرفها فى هذه المأساة، ومتى يتوقف البعض عن الفهلوة والهمبكة التى إذا جاز أن تحدث عندنا، فهى لا يمكن أن تمر بالخارج؟!، نحتاج إلى إدارات ومؤسسات تعمل بمنطق المحترفين، ليس فقط فى ملاعب الكرة، ولكن فى سائر المؤسسات الأخرى؟!".


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