اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث ملوى

02 مايو 2018 - 10:06 ص

تستأنف اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين فى أحداث غنف بمحافظة المنيا.



وقال مصدر قضائى إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوى على أثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها التحريض على العنف وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظور