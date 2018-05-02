الزمالك يسعي لإيقاف العجلات الحربية بكأس مصر

02 مايو 2018 - 10:09 ص

يستضيف نادي الزمالك، نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات دور الـ8 بكأس مصر في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويسعى المارد الأبيض لتجاوز عقبة هذا اللقاء والصعود لدور الـ4 بالمسابقة، في ظل خروجه من جميع المسابقات هذا الموسم، بعدما احتل المركز الرابع وودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ 32 أمام بطل إثيوبيا.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال استعد جيدا لتلك المباراة، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة يومين.

على الجانب الآخر، يأمل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار في الحصول على تذكرة العبور للدور قبل النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي لملاقاة الإسماعيلي بالدور المقبل فى ظل النتائج المتميزة للعجلات الحربية أمام الفريق الأبيض هذا الموسم.

وتبدو صفوف العجلات الحربية مكتملة باستثناء غياب محمد حسن ليلة الذى تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية فى مواجهة بتروجت بالجولة الأخيرة التى فاز بها الإنتاج بهدفين مقابل هدف.