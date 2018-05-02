مدرب المنتخب يساند "صلاح" بتغريدة علاء مبارك

02 مايو 2018 - 10:14 ص

استنكر محمود فايز مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني ما حدث مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي من قبل اتحاد الكرة "الجبلاية" بشأن حقوق الرعاية.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد علق على أزمة محمد صلاح مع الجبلاية، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب: "محمد صلاح لاعب موهوب خلوق نجم ليفربول ومنتخب مصر، أصبح من أفضل اللاعبين في عالم الكرة، وأفضل سفير لمصر، يتعرض اليوم إلى ضغط نفسي وعصبي كبير وهو في قمة تألقه في أقوي دوري لكرة القدم ! يا تري من المسئول عن هذه المهزلة التي يتعرض لها والتي قد تحرمنا من وجوده في كأس العالم".

من جانبه قام محمود فايز بإظهار إعجابه بهذه التويتة، من خلال الضغط على مفتاح "إعجاب" .