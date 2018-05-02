خبير إعلامى: الوضع بسوريا ينذر بحرب عالمية

02 مايو 2018 - 10:27 ص

قال دكتور محمد بسيونى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الصراع على الأراضى السورية تعدى حدود المنطق بعد ما تحولت إلى مركز للصراع بين القوى العظمى فى العالم فى سباق محموم على فرض النفوذ على الأرض بالاعتداء العسكرى من تركيا أو بالقواعد العسكرية الروسية أو بالضربة الجوية الأمريكية البريطانية الفرنسية على منطقة دوما أو بنفوذ الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران وتلك الجماعات الإرهابية الداعشية.

وأضاف بسيونى خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "على سوريا السلام"، أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية يصبح العمل الدبلوماسي مقروناً بالعمل العسكري المباشر وأصبحت الأحداث المتلاحقة بسوريا أحياناً أشبه بالقطار السريع المندفع بالعالم لحرب عالمية جديدة، وفى أحيان أخرى أشبه بمزاد علني لاقتسام الغنائم بين تجار كبار .

وتابع قائلا: "يبدو الشعب السوري من المدنيين المسالمين فى أبشع حالات الاستغلال والاستنزاف والقهر فهو مقتول ومحاصر من الجميع ومشرد بالملايين فى الداخل والخارج ونحو 3 ملايين من أطفاله محرومين من التعليم، والحكومة تصر على البقاء، والمعارضة باعت نفسها لمن يدفع، والجيش السورى يقاتل ببسالة ".