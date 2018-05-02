تشكيل ليفربول "صلاح" وروما في لقاء اليوم

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يستضيف نادي روما الايطالي في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح على ملعب "الأولمبيكو" الأربعاء، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل ليفربول كالتالى ..

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجل فان دايك - ديان لوفرين - ألكساندر أرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون- أوكسلاد تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

أما روما فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أليكسندر كولاروف - كوستاس مانولاس - فريدريكو فازيو - أليساندرو فلورينزى

الوسط: رادجا ناينجولان - دانييلي دى روسى - كيفين ستروتمان

الهجوم: الشعراوى - إيدين دجيكو - جينكيز أوندر.

وسحق ليفربول روما بخمسة أهدافٍ لهدفين فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وبذلك وضع قدماً فى النهائى ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل، أما الذئاب فيحتاجون للانتصار بثلاثة أهداف على الأقل لخطف بطاقة العبور للنهائى.


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