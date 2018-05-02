تعرف على حكام اليوم بالدوري والكأس

02 مايو 2018 - 10:28 ص

أسندت لجنة الحكام، برئاسة الحكم عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة الإنتاج الحربي والزمالك بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، للحكم محمود عاشور ويعاونه أيمن دجيش، ومحمود أبو الرجال، ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد أبو خاطر حكمًا خامسًا.

وفي مباراة المصري وإنبي المؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لدوري القسم الأول، أسندت للحكم محمد فاروق، ويعاونه وائل مصطفى ووائل شعبان، وأيمن النجار حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد العزيز وصبحي العمراوي حكماً خامساً.