مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

02 مايو 2018 - 10:31 ص

تقدم سمير صبري المحامي بمذكرة عاجلة للنائب العام لإدراج الاخواني كمال الهلباوي علي قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري: واصل كمال الهلباوى، الإخوانى الإرهابي وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ظهوره على قنوات الجماعة الإرهابية، لعرض مبادرته التى أعلنها خلال الأيام الماضية، والتى يطالب فيها بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية، وقوبلت بالرفض القاطع من جميع السياسين والأحزاب وطوائف المجتمع المصرى .

وظهر الإخوانى الإرهابي المبلغ ضدة والمقيم حاليا فى العاصمة البريطانية لندن، على قناة الشرق الإخوانية التى يرأسها الهارب أيمن نور، وشن هجوما على الدولة المصرية، مادحا قيادات الإخوان ومؤسسها حسن البنا، حتى أنه وصف مؤسس "الإرهابية" بأعظم شخصيات القرن العشرين.

كما كشف "الهلباوى" أن شباب حركة 6 أبريل تواصلوا معه من أجل المبادرة، وأبدوا دعمهم لنصوصها بالإضافة إلى أن الهلباوى ينسق مع الجماعة الإرهابية لنشر مخططاتهم ضد مصر والإساءة للدولة المصرية

وأمام ذلك فقد توافرت في مسلك المبلغ ضدة قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وعلي ذلك نلتمس من سعادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المبلغ ضدة المدعو كمال توفيق الهلباوي - المتحدث السابق باسم جماعة الأخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا علي قوائم الكيانات الإرهابية,