كيف تعرفين بأنك مصابة بالأنيميا

02 مايو 2018 - 10:43 ص

يعاني الكثيرون من نقص الحديد والمعروف علميًا بـ"الأنيميا"، ومن السهل أن تتعرف على إصابتك به دون إجراء التحاليل اللازمة.

جسمك ينذرك عندما ينقصه الحديد!

1- يشكّل الإرهاق أحد أبرز عوارض نقص الحديد فالجسم يستعين بالحديد بغية إنتاج الهيموجلوبين وهو المسئول عن نقل الأكسيجين.

وعندما ينخفض مستوى الحديد في الدم تتعرّض عمليّة إنتاج الخلايا السليمة ونقل الأكسيجين إلى خلل ملحوظ يحفّز الشعور بالتعب والإرهاق.

2- تعتبر قلّة التركيز كذلك من العوارض التي تدلّ على نقص الحديد عند المرأة، فعندما يقلّ الحديد يتغيّر التجميع العصبيّ مؤدّياً إلى صعوبة ملحوظة في التركيز وإتمام الواجبات والمهمات بدقّة.

3- تشير الصعوبة في التنفّس إلى حتّى عند القيام بأقلّ مجهود إلى انخفاض في مستوى الحديد، إذ يساهم نقص الحديد في الحدّ من كميّة الأكسيجين في الدم.

4- المعاناة من الشحوب تدلّ بدورها على نقص في الحديد، وينتج هذا التغيير في لون البشرة عن قلّة خلايا الدم السليمة والإنخفاض في وتيرة تدفّق الدم.

نقص الحديد وراء تقلبات ما قبل الحيض!

5- قد يدلّ تكسّر الأظافر وهشاشتها كذلك على نقص في مستوى الحديد خصوصاً عند النساء، بما أنّ الحديد ضروريّ لصحّة الأظافر ونموها بشكل قويّ وسليم.