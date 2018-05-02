  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

الخطيب

شاهد.. أول ظهور للخطيب بعد جراحة العمود الفقري

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

شعار الإخوان

مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

صلاح

شاهد.. "الريال" يتجسس على "صلاح"

الإعلامي سيد علي

تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. عمرو أديب: "بصراحة أنا خايف "

الدولار

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد صلاح

صلاح: هذه الذكرى تطاردني قبل وصولي لنهائي دوري الأبطال

حسن أبو طالب: 6 أسباب وراء عدم التدخل المصري في سوريا

الحياة السياسية

حسن ابو طالب
حسن ابو طالب

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ثنائي سموحة يقتربان من الانتقال للزمالك

#

برلماني ينتقد صمت الدول العربية تجاه ما يحدث بسوريا

#

دفاع ريهام سعيد: "طفلها لا يتقبل أي ألبان"

#

«كسر ماسورة».. السبب وراء انقطاع المياه في قرى إسنا

سوريا

أمريكا

مصر

حسن أبو طالب

قوات عربية

أرجع دكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عدم إمكانية اتخاذ الدولة المصرية قرارا بالإيجاب نحو مطالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بإستبدال القوات الأمريكية المتواجدة فى شمال شرق سوريا بقوات عسكرية عربية إلى عدد من الأسباب أولها لا يمكن قبول أن ينتقل الجيش المصري لمواجهة جيش عربي آخر على أرضه، وهو يقوم بمهمته في الحفاظ على دولته وعلى مؤسساتها.

وأضاف أبو طالب خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "الجيش المصري والأزمة السورية"، أن ثانى هذه  الأسباب أن المهمة التي تطالب بها إدارة «ترامب» تصب فى سياق تقسيم الدولة السورية، وليس حمايتها، وهى مهمة تحقق أهداف الإستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية اللتين تفعلان كل شيء من أجل إنهاك كل الجيوش العربية ، فضلا عن أن سوريا فى حالة حرب على المشاع، تشارك فيها قوى عديدة، منها دول ومنها جماعات إرهابية عابرة للحدود، ومنها مجموعات مسلحة تدعى كذباً أنها جزء من الثورة الشعبية السورية.

ومضى الخبير السياسي: "تدخل قوات عربية خارج نطاق الشرعية الدولية، ولا علاقة له بنظام الأمم المتحدة، الذي يحدد كيفية إرسال قوات دولية لمواقع الصراعات بعد أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة ، كما ان هذا الطلب يناقض ما هو مطلوب للإسراع بحل سياسي شامل والذي يقوم على مبدأ إخلاء الأراضي السورية من القوات غير الشرعية ، إلى جانب أن  مصر لديها سياسة مستقلة تراعى مصالحها العليا، وتراعى مبادئها المستقرة والتي تتصادم مع فكرة أن تكون مصر تابعاً " .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إيداع فنانة شهيرة فى دار مسنين بأمر من عائلتها
» قطر تتضامن مع المغرب في أزمتها مع حزب الله
» 6 خطوات لتجنب تراكم الدهون فى البطن
» تعرف على حكام اليوم بالدوري والكأس
» الحذاء الرياضي الأبيض في المنام زوجة بها صفات حسنة
» كيف تعرفين بأنك مصابة بالأنيميا
» شاهد.. سؤال جريء لـ"سيد علي" للعمال في عيدهم
» بالفيديو.. وزير النقل: "كل القطارات هتبقى VIP "
» شاهد.. "الريال" يتجسس على "صلاح"
» السكة الحديد للمواطنين: "هنريحكم في شهر رمضان"
» تصميم جديد لطائرة المنتخب بسبب أزمة "صلاح"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة