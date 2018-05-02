حسن أبو طالب: 6 أسباب وراء عدم التدخل المصري في سوريا

02 مايو 2018 - 10:50 ص

أرجع دكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عدم إمكانية اتخاذ الدولة المصرية قرارا بالإيجاب نحو مطالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بإستبدال القوات الأمريكية المتواجدة فى شمال شرق سوريا بقوات عسكرية عربية إلى عدد من الأسباب أولها لا يمكن قبول أن ينتقل الجيش المصري لمواجهة جيش عربي آخر على أرضه، وهو يقوم بمهمته في الحفاظ على دولته وعلى مؤسساتها.

وأضاف أبو طالب خلال مقاله الذي نشر بالوطن تحت عنوان "الجيش المصري والأزمة السورية"، أن ثانى هذه الأسباب أن المهمة التي تطالب بها إدارة «ترامب» تصب فى سياق تقسيم الدولة السورية، وليس حمايتها، وهى مهمة تحقق أهداف الإستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية اللتين تفعلان كل شيء من أجل إنهاك كل الجيوش العربية ، فضلا عن أن سوريا فى حالة حرب على المشاع، تشارك فيها قوى عديدة، منها دول ومنها جماعات إرهابية عابرة للحدود، ومنها مجموعات مسلحة تدعى كذباً أنها جزء من الثورة الشعبية السورية.

ومضى الخبير السياسي: "تدخل قوات عربية خارج نطاق الشرعية الدولية، ولا علاقة له بنظام الأمم المتحدة، الذي يحدد كيفية إرسال قوات دولية لمواقع الصراعات بعد أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة ، كما ان هذا الطلب يناقض ما هو مطلوب للإسراع بحل سياسي شامل والذي يقوم على مبدأ إخلاء الأراضي السورية من القوات غير الشرعية ، إلى جانب أن مصر لديها سياسة مستقلة تراعى مصالحها العليا، وتراعى مبادئها المستقرة والتي تتصادم مع فكرة أن تكون مصر تابعاً " .