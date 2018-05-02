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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالبحيرة

قضايا وحوادث

مشاجرة بالمنيا
مشاجرة بالمنيا

أحمد الشربينى

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اندلعت مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمركز أبو حمص بالبحيرة أصيب خلالها 5 أشخاص بسبب مشاكل الجيرة وتم نقلهم إلى مستشفيات دمنهور وأبو حمص.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبو حمص من المستشفى العام بوصول كل من طرف أول : م د ز أ  20  سنة مصابا  بكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام  ولايمكن استجوابه وشقيق الأول أ .. 14 سنة عامل ووالدتهما ع ال ع 52 سنة  ربة منزل مصابين بكدمات وسحجات وطرف ثاني " إ ع إ"  17  سنة طالب ووالدته "ف م ع" 37 سنة ربة منزل مصابين بكدمات وسحجات وجميعهم بقرية النخله البحرية دائرة أبو حمص.

بسؤالهم اتهم كل من الطرفين الآخر بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة.

تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين من الطرفين وغادروا المستشفى .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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