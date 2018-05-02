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رسميا.. "القاضي" يعين "عبدالحليم" رئيسا للقومية للبريد

الحياة السياسية

أحمد عبد الحليم
أحمد عبد الحليم قائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد

محمد الخرو

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قرر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكل رسمي تعيين أحمد محمد أحمد عبد الحليم لمنصب قائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتباراً من اليوم الموافق 2 مايو.

ومن المقرر أن يظل في المنصب لحين تعيين رئيس جديد للهيئة خلفا لـ"عصام الصغير" الذي انقضت المدة القانونية لرئاسته للهيئة.

ويشغل أحمد عبد الحليم فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة تقلد العديد من المناصب ساهم خلالها فى إعداد العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين وامدادهم بالخبرات اللازمة التى تؤهلهم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

هذا وقد حصل احمد عبد الحليم على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال شعبة البريد 1990، وماجستير إدارة الاعمال من جامعة حلوان فى 2014.


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