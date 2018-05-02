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الحذاء الرياضي الأبيض في المنام زوجة بها صفات حسنة

تفسير الأحلام

حذاء
ارشيفية

عبدالحي العسكري

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شاحنة

حذاء رياضى

صفات حسنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أرتدي حذائي الرياضي وهو فى الواقع أبيض اللون وجديد ولكن في الرؤيا كأنه قديم وبدأ يتقشر وكنت أمشي في طريق فوجدت رجلاً يحاول إخراج شاحنته من المرآب وكأن طريقاً سدت عليّ فذهبت أساعده وأدفع معه شاحنته. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معرفة السن والحالة الإجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل. الحذاء الأبيض إذا كنت متزوجًا فهى زوجتك وبها بعض الصفات الحسنة كحسن المظهر وطيبة القلب والعاطفية إلا أنك غير مهتم بها، ومعنى أنه يتقشر فقد يحدث تغير بينكما بسبب الإهمال، وربما تكون بعض الصفات التى لا تعجبك منها.

ولبس الحذاء والمشي به يدل على السفر فى طاعة الله، والسفر للحصول على الرزق، وربما دل لبس الحذاء على مقابلة أحد الأشقاء أو رجوعه من سفر. وكونك تساعد الرجل فى دفع الشاحنة فقد تساعد فى تفريج كرب لآخرين أو تتدخل فى حل مشكلة أو تساعد شخصا وتزيل عنه هماً. والطريق المسدود فلديك تعطيل فى بعض الأمور فخذ بالأسباب الصحيحة وتقرب إلى الله فما عند الله لا يُنال إلا بطاعته. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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