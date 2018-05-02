  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:45 م
بحث متقدم
الدعوة السلفية

السلفيون.. من «السياسة» إلى متعهدي «جلسات عرفية»

قيامة أرطغرل

«قيامة عثمان غازي» فور انتهاء مسلسل «أرطغرل»

بشار

اجتماعات بين بشار ومبعوث "نتنياهو" سرًا

حريق

القوات المسلحة تدفع بطائرة للسيطرة على حريق كوم أمبو

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

وجدي زين الدين: سبب انتشار الفساد غياب تطبيق القوانين

الحياة السياسية

وجدى زين الدين
وجدى زين الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس "صفوت عبد الغنى" ومتهم آخر 45 يومًا

#

"وجدي زين الدين" يهاجم مسئولي المحليات

#

وجدي زين الدين: من هذا الأمر نخشى على الديمقراطية

#

«بنزيما» يقود هجوم الريال أمام مالاجا

الفساد

القوانين

الوفد

وجدى زين الدين

الجهات الادارية

أكد وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوفد، أن المشكلة التي تعطل محاربة الفساد فى المؤسسات الإدارية المختلفة في الدولة هى الفوضى فى عدم تطبيق القوانين أو تفعيلها؛ مما تسبب هذا الأمر من فوضى أخرى عارمة أدت إلى غرق المجتمع، وعانى الناس منها أشد المعاناة، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون فالعيب ليس فى القوانين  وإنما العيب فى عدم تفعيل القانون .

وأضاف "زين الدين"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "لا تظلموا القانون العيب فى المتقاعسين"، أنه فى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لابد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون.

وتابع الكاتب الصحفي: "الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، بعدما بات هذا الفساد يخرج لسانه للجميع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعلق انتشار الفساد داخل المصالح والهيئات، والذي عشش منذ عقود طويلة، على شماعة القصور في القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شيء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. إندونيسيات يرددن النشيد الوطني المصري ترحيبًا بـ«الطيب»
» موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ريال مدريد يفضل مواجهة ليفربول
» مفاجأت في قائمة الأهلي لموقعة الترجي
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» القبض على أحد منفذي اغتيال "الزواري"
» شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"
» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة