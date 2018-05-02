وجدي زين الدين: سبب انتشار الفساد غياب تطبيق القوانين

02 مايو 2018 - 11:33 ص

أكد وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوفد، أن المشكلة التي تعطل محاربة الفساد فى المؤسسات الإدارية المختلفة في الدولة هى الفوضى فى عدم تطبيق القوانين أو تفعيلها؛ مما تسبب هذا الأمر من فوضى أخرى عارمة أدت إلى غرق المجتمع، وعانى الناس منها أشد المعاناة، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية هى الحرب التى تقوم بها جماعات الفساد بهدف تعطيل القانون فالعيب ليس فى القوانين وإنما العيب فى عدم تفعيل القانون .

وأضاف "زين الدين"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "لا تظلموا القانون العيب فى المتقاعسين"، أنه فى إطار الحرب التى تتبناها الدولة ضد الفساد، لابد على جميع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين، تغيير سياساتهم فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون وتفعيله، فالهدف هو تحقيق الإصلاح، ولا يتم ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على الذين يعطلون تفعيل القانون.

وتابع الكاتب الصحفي: "الحرب على الفساد قضية تشكل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، بعدما بات هذا الفساد يخرج لسانه للجميع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعلق انتشار الفساد داخل المصالح والهيئات، والذي عشش منذ عقود طويلة، على شماعة القصور في القوانين والتشريعات، ونتجاهل أو نتغافل عن شيء مهم وهو تطبيق مبدأ سيادة القانون لا تظلموا التشريعات، لكن القائمين على تطبيق القانون هم المسئولون بالدرجة الأولى".