"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

02 مايو 2018 - 11:34 ص

كشفت مصادر صحفية عن مفاجآت جديدة في صفقة انتقال محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، موضحة أن يورجن كلوب، مدرب الريدز، يضع شروطًا وعراقيل جديدة أمام بيع "صلاح" للمرينجي.

وفي السياق، ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني، أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أبلغ نادي ريال مدريد، أنه بإمكانه التعاقد مع محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب المصري، - إذا عرض لاعبين اثنين في المقابل.

وتابع الموقع، في تقريره، أن بعد تألق ظهر المهاجم المصري، محمد صلاح، مع ليفربول هذا الموسم، أصبح هدفًا لريال مدريد للمنافسة عليه في نهاية الموسم.

وقد سجل اللاعب الدولي 43 هدفاً رائعًا من أصل 47 مباراة في جميع المسابقات بعد وصوله من روما قبل عام.

وأكد التقرير أن ليفربول حريص على إبقاء صلاح خارج براثن ريال مدريد، لاسيما مع تردد "كلوب" في السماح للاعب آخر بالذهاب بعد خروج فيليب كوتينيو في يناير إلى برشلونة.

لكن بعض المصادر كشفت لصحيفة دياريو جول الإسبانية، إن الفريق الأحمر ربما يبيع "صلاح" إذا عرض عليه ريال مدريد لاعبين اثنين في المقابل.

وعلاوة على ذلك، يقال إن مدريد على استعداد لتنازل عن جاريث بيل مقالب ضم "صلاح"، لافتة إلى أن عدم مشاركة "بيل" وأدائه الضعيف، قد تزيد من فرص تخلي الريال عنه هذا الموسم.

وبرغم ارتباط لاعب "الويلز" الدولي ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، بحسب ما ألمح إليه كريس كولمان، المدير الفني السابق لمنتخب ويلز، لكن بإمكان ليفربول ضمان انتقال اللاعب إليهم بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، تقول صحيفة "دياريو جول" إن الفريق الأحمر يريد أيضًا أن يضم الريال لاعبًا آخر في صفقة "صلاح"، والذي من الممكن أن يكون حارس المرمي للمرينجي، كيلور نافاس.

وأرجعت الصحيفة هذا الاسم، بعد تألق حارس مرمي الريال أمام بايرن ميونيخ، في الدور النصف نهائي لبطولة أوروبا، وتأهل الريال إلى نهائي البطلة لثالث مرة على التوالى.

وأضافت أن رغبة ليفربول في أن يكون رقم واحد، يجعله يتشبث بحارس مرمى، يضمن فوزه في جميع المنافسات لا محالة.