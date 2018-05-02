» إيداع فنانة شهيرة فى دار مسنين بأمر من عائلتها

02 مايو 2018 - 11:40 ص

قامت أسرة الفنانة آمال فريد بإيداعها بدار مسنين في القاهرة، بعد خروجها من المستشفى وتماثلها للشفاء عقب الجراحة التي أجرتها.

وكانت فريد حديث المجتمع المصري قبل أشهر بعد تداول صور لها جالسة في حالة من الإرهاق في أحد مقاهي القاهرة، إثر إصابتها بمرض ألزهايمر. وتعرضت فريد لحادث مؤخرًا حيث أغمي عليها وسقطت في الشارع، ونقلت إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية في قدميها.

وفريد من مواليد عام 1938، وكانت بدأت حياتها الفنية في برامج الأطفال مع “بابا شارو”، ودخلت الفن من طريق مسابقة في مجلة “الجيل”، وكان رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، وكان أول عمل لها أمام الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم “موعد مع السعادة”، ويعد أهم أعمالها فيلم “ليالي الحب” الذي قدمته مع الفنان عبدالحليم حافظ في خمسينيات القرن الماضي.