ثعبان يلدغ طالبا أثناء لعب الكرة

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لدغ ثعبان طالب أثناء لعبه كرة قدم بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "هـ م ح" طالب ومقيم دائرة المركز، مصابًا بلدغ ثعبان بالساق اليسرى، وحالته العامة متوسطة، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

بالانتقال والفحص وسؤاله، أفاد بأنه أثناء قيامه بلعب كرة القدم بالنادى، لدغه ثعبان بقدمه اليسرى ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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