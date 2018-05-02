بعثة الترجي تصل برج العرب استعدادًا للأهلي

02 مايو 2018 - 11:47 ص

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وخصص الأهلي أحد الإداريين بفريق الكرة لمرافقة بعثة الترجي أثناء فترة تواجدها في مصر، وتلبية كل مطالبها وإزالة أي عقبات قد تواجهها، في إطار العلاقة الجيدة التي تربط بين ناديي الأهلي والترجي الشقيقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي على ملعب برج العرب، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا