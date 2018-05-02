المنيا تنظيم 24 معرضًا للسلع الغذائية خلال شهر رمضان

02 مايو 2018 - 12:29 م

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، عن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 24 معرض "أهلاً رمضان" في جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع الأساسية وعرض كل المستلزمات والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من اجل التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات وجميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة التسع لمناقشة استعدادات شهر رمضان الكريم، حيث وجه المحافظ باستمرار معارض أهلا رمضان طوال أيام الشهر الكريم وخلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى انه سيتم تنظيم عدد 8 معارض بمدينة المنيا و2 معرض بمغاغة و3 معارض بمطاى و3 معارض بسمالوط و3 معارض بملوى ومعرضين بديرمواس و3 معارض أخرى موزعة على مراكز( ابوقرقاص ـ بني مزار ـ العدوة).

وكلف المحافظ الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بتعديل مواعيد العمل بالمخابز بجميع مراكز المحافظة التسع بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التموين الواقعة داخل نطاق كل مركز لوضع المواعيد المناسبة ما لم تستجد أى ظروف أو متغيرات تستوجب غير ذلك على أن تراعى كل طوائف المواطنين، مع وضع خطة لمراقبة توفير البوتاجاز وتوزيعه بالسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك مشدداً على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة المعروض من سلع ومواد غذائية بالأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الادمى.

كما أكد المحافظ استمرار حملات إزالة ورفع كل التعديات على ارض أملاك الدولة والأرض الزراعية خلال شهر رمضان مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة خلال ذلك الشهر لقيام بعض المواطنين باستغلال أوقات الإفطار في تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مباني بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الجهود والتصدي لتلك المخالفات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما كلف المحافظ مديرية الأوقاف بضرورة الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج وكذلك الطرق المؤدية إلى المساجد والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.