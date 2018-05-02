القنوات الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وروما

02 مايو 2018 - 12:32 م

تبدأ في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء مواجهة روما الايطالي وليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 1 ، بتعليق عصام الشوالى وحفيظ دراجى.

وسحق ليفربول روما بخمسة أهدافٍ لهدفين فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وبذلك وضع قدمًا فى النهائى ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل، أما الذئاب فيحتاجون للانتصار بثلاثة أهداف على الأقل لخطف بطاقة العبور للنهائى.