مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

02 مايو 2018 - 12:34 م

قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إبان حكمه للبلاد قام بمساعدة التنظيمات الإرهابية، والجماعات الدينية على النمو، بين ضلوعه، وذلك لولا إرادة هذا الشعب وثبات مؤسساته والخطأ الأكبر الذى ارتكبه الرئيس الأسبق مبارك، هو عدم إيمانه، وعدم قناعة من حوله، بأهمية الأحزاب والعمل الحزبى، فقد كانوا يعتقدون أن الأحزاب هى مجرد غطاء، مشيرًا إلى أن هذه اللافتة التاريخية بسبب إحتفاله بعيد ميلاده التسعين المقرر يوم 4 من شهر مايو الجارى.

وأضاف التهامى خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "على هامش عيد ميلاد الرئيس مبارك"، إن قناعة الابتعاد عن الأحزاب ظلت متوفرة حتى 2010 انتخابات البرلمان، عندما سُمح للمعارضة بخوض الانتخابات فقط، دون النجاح فيها، ودخل قيادات الحزب الوطنى فى مفاوضات مع جميع الأحزاب لتمرير قياداتهم الذين خاضوا انتخابات الإعادة، حفظاً لماء وجه السلطة الحاكمة آنذاك إلى أن اندلعت الثورة ثم جاء الإخوان ثم خرجوا من الحكم بفعل الإرادة الشعبية.

وتابع عضو الهيئة العليا للوفد: هناك أصوات ستقول نحن فى معركة تثبيت دعائم الدولة، ولسنا فى حاجة إلى أحزاب تثير خلافات وصراعات، وطبعاً هذا كلام شمولى يؤدى بنا إلى نتائج تُشبه ماحدث فى يناير ويونيه، فالفكر الوحيد، وتضييق حجم المشاركة فى اتخاذ القرار يؤدى إلى شرخ التماسك، ويُخرج من المعادلة بعض أركانها الرئيسية".