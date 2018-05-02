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تعليم المنيا يناقش تطوير شبكات الإنترنت بالمدارس

قبلي وبحري

مديرية تعليم المنيا
مديرية تعليم المنيا

جمال زكى

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ناقشت اليوم الأربعاء، مديرية التربية والتعليم بالمنيا برئاسة محم عزب وكيل الوزارة  البدء  في تطوير وتجديد شبكات الإنترنت بالمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، في إطار خطة الوزارة لتطوير نظام الثانوية العامة الجديدة والذي يبدأ بالصف الأول الثانوي، مع بداية العام الدراسي المقبل 2018/ 2019.

وقال الدكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام بالمديرية خلال الاجتماع، إنه قد تم تحديد مكان غرف الإنترنت بداخل كل مدرسة ثانوي بناء على تخطيط وخبرات هيئة الأبنية التعليمية وطبقًا للرسم الهندسي لكل المدارس .

وأكد عبد السلام  أن مديرو المدارس الثانوية التابعة للإدارات التعليمية التسع بالمحافظة تسلم صور الغرف المخصصة للشبكات لتجهيزها، مشيرًا إلى أن المنيا هى أول محافظة تبدأ في تطوير غرف شبكات الإنترنت

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