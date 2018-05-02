بالفيديو.. داعشيان ينسفان المفوضية العليا

02 مايو 2018 - 12:38 م

هاجم عنصران تنظيم داعش يرتديان أحزمة ناسفة، مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس وفجرا أنفسهما داخله.

وقالت مصادر مسئولة في المفوضية العليا أن التفجير أسفر عن 7 قتلى بينهم أعضاء في المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين في التفجير.

وقالت المصادر إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات في طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين في محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

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