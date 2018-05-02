"رونالدو" يعلن موقفه النهائى من ضم "صلاح" للريال

02 مايو 2018 - 01:04 م

كشفت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية عن إصرار اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسبانى، على إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لافتًا إلى أنه يثق فى قدرة فلورنتينو بيريز رئيس النادى على إنهاء الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن لاعبى الريال يتوقعون انضمام "صلاح" للفريق الملكي بداية من الموسم الجديد، بعد النجاحات الرائعة التي حققها مع ليفربول، مشيرة إلى أن كريستيانو رونالدو الذى يتمتع بنفوذ كبير داخل نادى ريال مدريد يريد ضم اللاعب المصري لصفوف بطل دورى أبطال أوروبا فى الموسمين الماضيين.

وأضافت الصحيفة، "على الرغم من الصعوبات التى تهدد إتمام الصفقة، وأبرزها مطالب ليفربول المادية، إلا أن كريستيانو رونالدو يرى أن رئيس نادى ريال مدريد فلورنتينو بيريز يملك الخبرة الكافية لتخطى تلك الصعوبات إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح".