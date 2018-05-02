رفع 80000 ألف متر من مقلب القطاوى بشبرا الخيمة

قام كل من أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحي مدير عام شئون البيئة بالمحافظة بمتابعة أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتي المدفن العمومي بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاءأي مخلفات علي الطرق وكذا توفير كل الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حي شرق شبرا الخيمة وقد تم رفع ما يقرب من 80000 ألف م3 من المقلب حتى الآن أي ما يقرب من نصف الكمية حيث تبلغ كمية القمامة بالمقلب ما يقرب من 200 ألف طن.

ومن جانبه وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميًا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومي وعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة في عملية النقل.