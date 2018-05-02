  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:00 م
بحث متقدم
حريق مصنع الكيماويات

8 سيارات للسيطرة على حريق هائل بمصنع السكر

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

شعار الإخوان

مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

الإعلامي سيد علي

تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

في القليوبية..

رفع 80000 ألف متر من مقلب القطاوى بشبرا الخيمة

قبلي وبحري

مقلب القطاوى
مقلب القطاوى

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات

#

«كريستال عصفور»: أتوبيسات وإجازة للحشد في الانتخابات

#

أم تساعد عشيقها في قتل طفلها خوفًا من الفضيحة

#

كشف غموض سرقة محل مجوهرات بالقليوبية

تفجير

المفوضية العليا للانتخابات

مستشفيات

طرابلس

غوط الشعال

قام كل من أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحي مدير عام شئون البيئة بالمحافظة بمتابعة أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتي المدفن العمومي بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاءأي مخلفات علي الطرق وكذا توفير كل الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حي شرق شبرا الخيمة وقد تم رفع ما يقرب من 80000 ألف م3 من المقلب حتى الآن أي ما يقرب من نصف الكمية حيث تبلغ كمية القمامة بالمقلب ما يقرب من 200 ألف طن. 

ومن جانبه وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميًا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومي وعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة في عملية النقل.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. داعشيان ينسفان المفوضية العليا
» إيداع فنانة شهيرة فى دار مسنين بأمر من عائلتها
» قطر تتضامن مع المغرب في أزمتها مع حزب الله
» 6 خطوات لتجنب تراكم الدهون فى البطن
» تعرف على حكام اليوم بالدوري والكأس
» الحذاء الرياضي الأبيض في المنام زوجة بها صفات حسنة
» كيف تعرفين بأنك مصابة بالأنيميا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة