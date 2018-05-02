نافعة يكشف عن مصدر أموال إسرائيل في حروبها

02 مايو 2018 - 01:19 م

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن مصدر الأموال التي تأتي بها إسرائيل لحروبها، قائلًا: "من العرب بالكامل وبإشراف أمريكا".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "تزور المنطقة وفود أمريكية لنشر "ثقافة السلام" في وقت تدق فيه إسرائيل طبول الحرب".

وتابع: "هدف الحرب المقبلة والتي ستمول عربيا بالكامل بإشراف أمريكي، تغيير النظام الإيراني وتصفية المقاومة اللبنانية والفلسطينية وإعلان إسرائيل قوة عظمى".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال أشرف محمد: "صفقة ايه يا دكتور بلاش إشاعات الصفقة الصحيحة هي انسحاب إسرائيل لحدود 5 يونيو 67 واعتراف العرب بإسرائيل المبادرة العربية فاكرها بلاش تحور الكلام وأنت زعلان ع ضرب إيران واذرعها الإرهابية بالمنطقة ليه إيران تخرب في دولنا لاسترجاع الوهم الفارسي مثلما تفعل نرد عليها أحسن ما نستسلم لإيران".

وأضاف أخر: "أمريكا تعمل لخدمة مصالحها الاقتصادية والعقائدية أما أنتم فأهدافكم لا تتعدى الثرثرة وحب الظهور وإشباع الغرائز".