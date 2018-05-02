» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

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الذهب

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أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 642 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 : 642 جنيهًا

عيار 18: 551 جنيهًا

عيار 24: 734 جنيهًا

الجنيه الذهب :5136 جنيهًا

 الأوقية: 1310 دولارات

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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