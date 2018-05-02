بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

02 مايو 2018 - 01:30 م

وقع الإعلامي عمرو أديب في موقف محرج مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عندما سأله "لو أخدتوا نهائي دوري الأبطال السنة دي؟"، ورد صلاح، ضاحكا: "فين السؤال، هو حلم أن أحقق هذا اللقب".

وكشف "صلاح"، في تصريحاته خلال حواره مع عمرو أديب على قناة "أون إي"عن سر تألقه مع الريدز، خلال الموسم الحالي لافتا إلى أنه يهيئ نفسه لكل مباراة قائلا: "أحاول أكون جهاز للمباراة وأتخيل ايه اللي ممكن يحصل في المباراة، وأجهز نفسي ذهنيا بشكل كبير جدا لكل مباراة".

وأضاف صلاح: "حلمي تحقيق الشامبيونزليج، وهذا فخر لي ولبلدي، تخيل إن واحد من بلدك عمل دا وإننا نقدر نعمل كده، ودا أكتر احساس في الدنيا بيبسطني".

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