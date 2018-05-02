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الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه بالخانكة

قبلي وبحري

عملية الاصلاح
عملية الاصلاح

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب خارج محطة مياه الشرب المرشحة السطحية بالخانكة والتى يبلغ قطرها 700 مللى حتى فجر اليوم الأربعاء وبالفعل قامت الشركة بإصلاح العطل وضخ المياه لمناطق الخانكة والجبل الأصفر

وكانت سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة الخانكة في القليوبية بسبب انقطاع المياه عن المدينة و3 قرى تابعة لها وهى أبو زعبل والجبل الأصفر والمنشة منذ 12 ساعة من صباح أمس الثلاثاء،  بسبب عطل في محطة المياه.

ومن جانبه أشار طلال ربيع نائب رئيس المدينة إلى أن العطل بسبب خط المياه الموجود على مدخل محطة المياه الرئيسية قطر 700 مليمتر وتم الكشف على الماسورة بعد رفع البلاطات الموجودة عليه ورفع المياه بالغطاسة وجار الإصلاح للعطل وتغير الجزء المراد تغييره من قبل العاملين.

وأضاف ربيع أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بـ7 سيارات محملة بالمياه لتوزيعها على المواطنين لحين تشغيل المحطة.






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