النيابة الإدارية تفتتح مقرها الجديد بشرم الشيخ

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افتتحت المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية مقر النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وعدد من قيادات النيابة الإدارية على رأسهم المستشار سمير كمال - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبد الوهاب - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب - مدير إدارة النيابات، المستشار أحمد مرسي - مدير مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الوحدات المتخصصة ولفيف من القيادات التنفيذية لمحافظة جنوب سيناء.

وألقت المستشارة فريال قطب - رئيسة الهيئة، كلمة رحبت فيها بالحضور الكريم، أكدت فيها استمرار جهود النيابة الإدارية ومساعيها في مكافحة الفساد المالي و الإداري في إطار الحرب الشاملة التي تشنها الدولة على الفساد، مؤكدة في كلمتها أن افتتاح مقر النيابة الإدارية بشرم الشيخ والذي يهدف بالأساس للتسهيل على المتعاملين مع النيابة الإدارية والمترددين عليها بدلاً من السفر لمسافات طويلة لمقر النيابة بمدينة الطور تكريساً للعدالة الناجزة، وقد جاء متزامناً مع الاحتفال بذكرى تحرير أرض سيناء الطاهرة، تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي كانت ومازالت مقبرة لكل من اراد بهذا الشعب العظيم السوء، والتي يقف فيها أبطال مصر العظام من رجال القوات المسلحة والشرطة درعاً حامياً لوطننا الحبيب في وجه الإرهاب الأسود.


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