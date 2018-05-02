» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية

02 مايو 2018 - 01:46 م

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن الحديث الذي دار بين الزعيمين الكوريين، موضحة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والأسلحة النووية أبرز ما دار بين الزعيمين.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، أن قناة "ان تي في" اليابانية، قد استعانت بخبير في قراءة الشفاه من كوريا الجنوبية لتحليل المحادثة، التي أجراها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن" في جسر المشاه في كوريا الجنوبية، حيث كانت الكاميرات تصوّر من بعيد جدًا لالتقاط أي كلمات .

وأوضحت القناة أن الزعيمين قضيا وقتًا معقولاً في الحديث عن الرئيس ترامب وعن الأسلحة النووية.

وقالت القناة أنه "كان من الصعب فهم المحادثة برمتها، ولكن ظهرت كلمات مفتتة مثل "منشآت الأسلحة النووية" و"ترامب" و"الولايات المتحدة" والأمم المتحدة، إذ نوه الخبراء من أنه من الصعب القراءة من مسافة بعيدة وبزاوية جانبية، ولكن هذا هو ما أمكنهم استخلاصه.

ولفت أتسوهيتو إيزوزاكي، وهو خبير من كوريا الشمالية في جامعة كيو في اليابان، إن "كيم" كان في وضع الاستماع في الغالب، مضيفًا إنه "يشك في أن مون شرح كيف يمكن للولايات المتحدة الاقتراب من المحادثات - الشيء الذي يريد كيم أن يعرفه أكثر".

في حين، حصلت أكبر صحيفة في كوريا الجنوبية، تشوسون ايلبو، على ثلاثة من القراء المعروفين لتحليل محادثتهم، وقالوا إن الرئيس "مون" قاد الحوار، بداية من قوله: "دعونا لا نوقف علاقتنا على وقف الأسلحة النووية، دعونا نتحدث أكثر ونتحرك في اتجاه إيجابي".

ووفقًا لقراءة خبراء الشفاه، أنه بعد أن جلس الزعيمين على مقعد، قال رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، "يجب أن تسفر قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية وأريد أن آخذ الأمور خطوة بخطوة لإزالة أي مشاكل"، كما يبدو أن "كيم" كان يأخذ رأي "مون" حول نوايا الولايات المتحدة.

وبرغم التحذير بشأن المسافة والزوايا، قال أحد القراء الشجعان إن "القائدين الكوريين يبدو أنهما تحدثا عن شكوك البيت الأبيض حول استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن برنامج أسلحتها النووية".

بينما رفض البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية تأكيد هذه النتائج إلى صحيفة تشوسون ايلبو، على الرغم من نفى البعض أن الاثنين تحدثا عن إغلاق مواقع التجارب النووية خلال دردشة الزعيمان .



