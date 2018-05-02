شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

02 مايو 2018 - 01:53 م

وجه الاتحاد الدولي لكونجرس الأساطير دعوة للاعب أحمد حسام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أحمد حسام "ميدو" لافتتاح كأس العالم بروسيا ممثلاً عن مصر.

وعبر "ميدو" عن سعادته بهذه الدعوة حيث قام بالتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "سعيد بدعوتى من قبل رئيس الاتحاد الدولى لكونجرس الأساطير وافتتاح كأس العالم ممثلاً لمصر فى بطولة روسيا 2018 " .

وانهالت التعليقات على تغريدة "ميدو حيث قال ناشط: "أيوا بقى هنولعها هناك".

وقال آخر: "المفروض ينادوا أبو تريكة لأنه شخص محترم عكسك أنت اللي أخلاقك زي الزفت".

وأضاف ناشط: "ياكابتن ميدو خد كابتن مجدى عبد الغنى معاك علشان يرضى عنك".

يذكر أن المنتخب الوطنى سيشارك بمونديال روسيا بالمجموعة الأولى بجانب روسيا صاحبة الأرض واورجواى والسعودية.

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